Ieri cena di squadra a Pozzuoli: ecco di cosa si è parlato

vedi letture

Cena di squadra per gli azzurri nella serata di mercoledì, con la squadra che ha voluto ritrovarsi per fare gruppo e prepararsi al meglio per le prossime impegnative sfide. A fare il resoconto sulla serata è l'edizione odierna del quotidiano Repubblica: "A Como servirà una grande prestazione da parte di tutto il gruppo, pronto a cambiare l'inerzia. I giocatori ne hanno parlato pure ieri sera a cena, in un noto ristorante di Pozzuoli.

Tutti insieme per qualche ora, come già accaduto spesso nel corso di questa stagione. L'unione dello spogliatoio è uno dei fattori di un Napoli che vuole restare in vetta alla classifica prima del grande incrocio contro l'Inter della settimana prossima' si legge sul quotidiano.