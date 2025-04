Il divieto ai campani non ferma i tifosi azzurri: l'incredibile dato sui presenti a Monza

Non s'è divieto che tenga con i tifosi del Napoli, notoriamente presenti in tutte le regioni d'Italia. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, saranno oltre cinquemila i tifosi azzurri che oggi seguiranno la squadra all’U-Power Stadium di Monza. Questo, come dicevamo, nonostante il divieto di trasferta imposto ai residenti in Campania, decretato dopo i disordini andati in scena a Bologna.

Per il quotidiano sportivo "difficile stimare il numero esatto delle presenze azzurre, fermo restando una certezza: il settore Ospiti da 2.850 spettatori è tutto esaurito da tempo. Il resto dei sostenitori del Napoli, tutti residenti fuori Campania e perlopiù di stanza al Nord e al Centro Italia, saranno sparpagliati negli altri spicchi dello stadio di Monza", si legge.