Il giochino del Cds: "Proviamo a togliere i 5 migliori anche a Inter e Milan, resterebbe poco"

Il Napoli affronta la squadra più in forma di quest’ultimo mese di campionato, scrive il Corriere dello Sport raccontando che l'Atalanta arriva da quattro vittorie di fila, compresa quella di Torino contro la Juventus, con 17 gol fatti e 3 subiti. Mentre il Napoli si presenterà senza cinque titolari che sono anche i cinque migliori giocatori di Spalletti. Mai vista un’emergenza del genere: "Tutti i reparti intaccati e indeboliti: Koulibaly, Anguissa, Fabian Ruiz, Osimhen e Insigne. Proviamo a fare un giochino, a togliere alle altre tre squadre di vertice i primi 5 giocatori divisi per reparto. Inzaghi dovrebbe rinunciare a Bastoni, Brozovic, Barella, Dzeko e Lautaro Martinez; Gasperini perderebbe Palomino, De Roon, Pasalic, Ilicic e Zapata; Pioli oltre a Kjaer (che non ci sarà per quasi tutta la stagione) dovrebbe fare a meno di Tonali, Kessie, Brahim Diaz e Ibrahimovic. A tutti resterebbe davvero poco".