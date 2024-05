Il Napoli ha già offerto 40 mln al Torino per Buongiorno: la reazione di Cairo

Sul Corriere dello Sport si scrive dell'interesse azzurro per Dragusin e Buongiorno

Vecchi obiettivi per la difesa che potrebbero tornare attuali. Sul Corriere dello Sport si scrive dell'interesse azzurro per Dragusin e Buongiorno: "Radu Dragusin (22), a gennaio, preferì il Tottenham e la Premier al Napoli, che al Genoa offriva la stessa cifra degli inglesi. A Londra, però, il difensore romeno non ha trovato lo spazio che pensava di avere.

L'allenatore degli Spurs, Postecoglu, l’ha schierato solo 3 volte da titolare per un totale di 8 presenze (334 minuti) in 5 mesi. Il Napoli resta interessato, dovessero prospettarsi le condizioni economiche giuste, ma Dragusin non è la priorità. La prima scelta resta Alessandro Buongiorno (24). L’offerta da 35 milioni più 5 di bonus è stata già presentata al Torino, che ha preso tempo ne aspetta altre dalla Premier, sperando di incassare di più. È il gioco del mercato, prendere o trattare".