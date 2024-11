Il Giornale - Il contismo è religione: se oggi vince il Napoli a Milano riemergeranno le vedove

Meglio Antonio Conte o Simone Inzaghi? Quest'ultimo è succeduto al primo sulla panchina dell'Inter. Ma l'allenatore salentino ha ancora delle 'vedove' a Milano, pronte a riemergere in caso di successo del Napoli, come scrive Il Giornale: "Il “contismo” è quasi una religione. Il tecnico oggi del Napoli sembra avere seguaci, non semplici estimatori.

Simone Inzaghi non ci arriverà mai, basta un pareggio per dare ogni volta carburante a chi lo accetta senza stimarlo. C’erano una volta le vdove di Conte, poi sono arrivate la finale di Istanbul e la seconda stella, ma gl’irriducibili non mancano nemmeno oggi: se stasera andasse male, già è scritto chi ha fatto la differenza. Se invece vincesse l’Inter, normale amministrazione, vuoi non vincere con quel po’ po’ di squadra?".