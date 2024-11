L'esame più importante per McTominay: le richieste di Conte e il doppio compito di Scott

Scott McTominay può essere uno dei calciatori-chiave nella super-sfida di stasera tra Inter e Napoli. Lo scrive La Gazzetta dello Sport: "La vittoria in casa del Milan ha fotografato al meglio le direttive di Conte alla squadra. Ritmo alto, aggressione forte, riconquista che si trasforma subito in occasione da gol. McTominay è stato il regista delle due reti di quella magica notte a San Siro. Suo l’intercetto in scivolata col Milan in uscita, poi con due passaggi verticali il Napoli ha trovato l’imbucata giusta per Lukaku e per l’1-0. Nel raddoppio, invece, Scott ha resistito a due cariche, danzato sul pallone e poi aperto il campo per Kvara. Il resto è stato un mix tra la qualità del georgiano e l’incertezza di Maignan, ma questo conta poco a livello di soluzione.

Ecco, McT stasera è atteso all’esame più importante perché andrà a sfidare una delle migliori mediana d’Europa. Che ha corsa, tecnica ed equilibrio, ma in cui manca un giocatore con la fisicità dello scozzese. Dettagli forse, ma che possono anche fare la differenza. Scott avrà un doppio compito fondamentale: oscurare la regia di Calha in fase di non possesso e buttarsi dentro all’area quando sarà il Napoli ad arrembare".