Clamoroso dalla Spagna: al Real serve un centrale, spunta il ritorno di Rafa Marin

Il Real Madrid si lecca le ferite: oltre a dover fare i conti con gli infortuni di lunga data di Carvajal e Alaba, la nuova battuta d'arresto riguarda Militao. Ora Rüdiger deve tenere in piedi la baracca da solo.

In Spagna si parla dunque di blancos a caccia di rinforzi sul mercato e Mundo Deportivo stila una lista di nomi che potrebbero finire nella lista delle merengues. Secondo il quotidiano fra le possibilità più concrete ci sarebbero i grandi ex Aymeric Laporte, che è finito in Arabia Saudita all'Al-Nassr e addirittura lo svincolato trentottenne Sergio Ramos, indimenticato capitano in cerca di una squadra.

Presente anche Mario Gila della Lazio: si è formato proprio nelle giovanili blancos de La Fábrica e sta conquistando punti dato il suo rendimento nella Capitale. Un po' a sorpresa compare anche il nome di Rafa Marin, che al Napoli non trova spazio con Conte e che dunque potrebbe anche tornare al Real Madrid a basso costo.