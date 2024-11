Inter-Napoli, il cuore diviso a metà di Oriali: San Siro lo accoglierà così

Inter-Napoli non sarà una partita come tutte le altre per Lele Oriali, leggenda del club nerazzurro e poi dirigente, oggi sarà rivale a San Siro assieme ad Antonio Conte che lo ha voluto fortemente con sè nella nuova esperienza. "Lele il generale di Conte. Il ritorno del cuore Inter dopo trionfi e polemiche" si legge su La Gazzetta dello Sport. "Dopo 3 stagioni di pausa dai club, Oriali ha adesso cambiato domicilio e a 71 anni fa una nuova, inattesa esperienza.

Ha visto subito che la vita al Sud non è poi così male. Vada come vada, oggi nella vecchia casa di San Siro lo applaudiranno come ai bei tempi, anche perché nel cuore di tanti esiste soltanto un Oriali: quello interista, che viveva come un mediano ben prima di Conte".