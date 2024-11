Foto Osimhen, altra doppietta ed esulta alla Icardi: show del nigeriano

Dopo la doppietta al Tottenham in Europa League, altri due gol per Victor Osimhen, stavolta contro il Samsunspor, nel match vinto 3-2 dalla sua squadra. Per lui sei gol in campionato, otto in stagione con la maglia del Galatasaray.

Ottimo momento per il nigeriano che ha più volte ribadito di voler restare al Galatasaray fino al termine della stagione e quindi fino a fine prestito. L'attaccante di proprietà del Napoli ha esultato per il primo gol mimando l'esultanza di Icardi, omaggio all'argentino che si è appena infortunato e per cui la stagione si è di fatto già conclusa.