Il Napoli ha mollato David: c'è Conte dietro la brusca frenata

Come raccontato in queste ore, pare essere Yoan Bonny il profilo scelto dal Napoli per affiancare Romelu Lukaku nella prossima stagione. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega come Antonio Conte abbia dettato fin da subito linee chiare: il profilo dell’attaccante doveva rispondere a precise caratteristiche tecniche.

Non è un caso, quindi, che la trattativa per Jonathan David abbia subito una brusca frenata proprio quando il legame tra il tecnico e il Napoli si è consolidato e Conte ha iniziato a guidare personalmente le scelte di mercato, cambiando una rotta che in precedenza seguiva altre logiche. Un cambio di passo netto, che ha superato anche l’ipotesi — poi rientrata — di una possibile separazione.