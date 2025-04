Il Napoli non si presenta a una gara col gruppo al completo da tre mesi: il precedente

Contro il Monza, sabato prossimo, mancherà certamente Juan Jesus, così come Contini, entrambi ai box. In dubbio Buongiorno. E' una vita che il Napoli non si presenta a una partita con il gruppo al completo, come scrive il Corriere dello Sport: "Un’emergenza continua: è dalla trasferta di Bergamo con l’Atalanta, datata 18 gennaio, che Conte non riesce a preparare una partita al completo.

Jesus assente certificato, Buongiorno a forte rischio convocazione: le sue condizioni saranno monitorate fino alla fine, ma dopo aver disertato Bologna ed Empoli dovrebbe fermarsi anche per il weekend di Pasqua“.