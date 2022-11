Il piano per il ritiro in Turchia: date e avversarie per due amichevoli, in attesa dell'annuncio

Il Napoli andrà in ritiro in Turchia ad inizio dicembre e dovrebbe rimanerci per poco meno di due settimane. A scriverlo è il Corriere dello Sport

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Il Napoli andrà in ritiro in Turchia ad inizio dicembre e dovrebbe rimanerci per poco meno di due settimane. A scriverlo è il Corriere dello Sport: "L’albergo c’è, ovviamente (il Regnum Carya), le avversarie anche (il Crystal Palace e/o il Fulham, oltre al Fatih Karagümrük di Pirlo) e dal primo al 12 dicembre c’è pure la possibilità di allenarsi con un clima invitante e di fare due amichevoli, eventualmente aspettando quella da disputare in Italia. Servono le firme, ma sembrano dettagli: entro il fine settimana si dovrebbe decidere, con tanto di contratto e di prenotazioni".