Il problema gol è più serio che mai: il Napoli ne ha segnati la metà nei primi 4 turni

Quasi la metà dei gol che il Napoli ha messo a segno nel corso di questo campionato sono arrivati nelle prime quattro giornate: 13 su 28. I restanti 15 nelle successive 16, con una media più bassa di una rete a partita. Un dato che la dice luga, chiamato in causa anche dall'analisi dell'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

"L’attacco è il reparto su cui in estate il Napoli ha investito di più per il progetto di una squadra a trazione anteriore. Le prime giornate di campionato sembravano confermare queste caratteristiche, il Napoli ha realizzato 13 dei 28 gol realizzati in campionato nelle prime quattro giornate (il 46,4%). L’epicentro della crisi attuale del Napoli è, però, proprio nella legge del gol. Tolte le due reti su rigore contro il Perugia e concentrando l’attenzione solo sul campionato, il Napoli è rimasto a secco nelle ultime due gare contro Lazio e Fiorentina".