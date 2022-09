"Il professor Anguissa è candidato a magnifico rettore" le pagelle del mediano

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Al debutto in Champions segna il suo primo gol col Napoli. Ma soprattutto domina fisicamente e tecnicamente, stupenda una ruleta su Fabinho". La Gazzetta dello Sport celebra la grande prestazione di Anguissa con un 8 in pagella per il centrocampista, vero dominatore della gara.

Per il Corriere dello Sport è da 8,5 - "Il professor Anguissa è candidato a magnifico rettore: straordinario. Da finale di una Champions che non aveva mai giocato: manda in porta Osi sul secondo rigore e segna un gol da PlayStation - il primo con il Napoli -, e poi sfodera il meglio di un centrocampista totale offuscando Milner e chiunque: recuperi, raddoppi, pressing, passaggi precisi e in mezzo un paio di ruletas. Ma sì. Ma super"

"Non è umano, non è di questo pianeta. Milner sembra un ragazzino di scuola calcio al suo cospetto, ha fantasia, sostanza, visione del passaggio. E segna" si legge su Il Mattino, che assegna un 8,5 al mediano.