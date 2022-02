Il Senegal premia Koulibaly e i suoi compagni con appezzamenti di terreno

Il Senegal solleva per la prima volta nella sua storia la Coppa d'Africa e dal governo arriva un premio speciale per Kalidou Koulibaly e i suoi compagni. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport: "Al ritorno a Dakar la nazionale del Senegal è stata coinvolta in una serie di festeggiamenti. Tra i premi ai giocatori del c.t . Cissé 75 mila euro e due appezzamenti di terreno, uno di 200 metri quadri a Dakar e uno di 500 a Diamniadio".