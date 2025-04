Il soleo nemico di un popolo intero: ha colpito cinque calciatori del Napoli!

vedi letture

Ha colpito Mazzocchi – due volte -, Politano, Olivera, Anguissa. E ora Neres, proprio all’ultima curva di un campionato.

Il soleo è diventato il nemico di un popolo intero. Questa l'amara considerazione della Gazzetta dello Sport dopo l'infortunio che ha colpito David Neres: "Immaginatevi allora cosa avrà provato Antonio Conte venerdì, nell’allenamento di rifinitura. Quando sul finire della sessione ha visto il brasiliano fermarsi, accasciarsi, e toccarsi il polpaccio. Una scena vista e rivista – purtroppo per il Napoli – in questo tormentato campionato in cui il soleo è diventato il nemico di un popolo.

Ha colpito Mazzocchi – due volte -, Politano, Olivera, Anguissa. E ora Neres, proprio all’ultima curva di un campionato. In quello sfogo, c’era dentro tutta la frustrazione di un allenatore che ha portato la sua squadra oltre ogni limite e che proprio sul più bello, dopo averlo già perso da inizio febbraio e fine marzo, si è visto privato di un’arma determinante per il suo scacchiere tattico. Lui, l’uomo che nell’immaginario napoletano doveva essere la soluzione all’addio di Kvara".