In arrivo 2500 tifosi inglesi a Napoli: allerta massima in città

Massima allerta per l'arrivo in città di circa 2500 tifosi inglesi per il match Italia-Inghilterra che si giocherà al Maradona. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

"C’è grande attenzione sul tema dell’ordine pubblico, ieri c’è stato un confronto con la polizia inglese per avere tutte le informazioni necessarie sui movimenti della tifoseria al seguito della Nazionale di Southgate. Il Comune ha varato l’ordinanza di divieto di vendita degli alcolici nei pressi dello stadio dalla mattina fino alla mezzanotte di giovedì".