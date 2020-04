Incredibile Feltri: "Sud felice che Nord sia massacrato dal Virus! Dicono '800 morti a Milano? Buona notizia!'"

Vittorio Feltri, nel suo editoriale su Libero, ha commentato le recenti polemiche sulla gestione dell’emergenza Coronavirus. Ecco l’estratto.

“Il sud gioisce e fa le pernacchie al Nord, felice che i settentrionali siano stati massacrati dal virus. I meridionali interpretano questa congiuntura come un giudizio universale. Pensano - scrivono e cantano - con gaudio che la giustizia divina ha regolato i conti in sospeso da secoli. “Che meraviglia vedere i polentoni che annaspa no nelle sale della terapia intensiva. Quanti morti ieri a Milano? 800? Buona notizia. A Napoli solo 200. Ovvio, noi partenopei siamo migliori, moralmente più saldi, non adoriamo dio Soldo ma, al massimo, San Gennaro”. Altro che unità Nazionale. Godiamoci la Vendetta” si legge.