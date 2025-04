Infortuni al soleo: Conte dà la colpa a Castel Volturno, ma ci sono tre interrogativi da risolvere

David Neres è l'ultimo calciatore del Napoli, in ordine di tempo, che si è fermato a causa di un problema al muscolo soleo. Ieri sera Antonio Conte ipotizza che possa essere colpa del terreno di gioco dei campi di Castel Volturno e La Repubblica ne scrive così oggi: "Degli infortuni si è perso ormai il conto. Tutti riconducibili allo stesso muscolo, il soleo. Conte per la prima volta ha ipotizzato la causa. Il duro campo di allenamento a Castel Volturno. I giornalisti non hanno alcuna conoscenza della preparazione, non potendo seguirla. È stipendiato persino un dirigente per filtrare gli ingressi.

Ma tre interrogativi sono duri da risolvere. Primo, perché sullo stesso campo si è allenata la squadra dello scudetto senza soffrirne. Perché non si è studiato nulla per ammorbidire il terreno. Il Bayern per contratto prescrive la lunghezza dei fili d’erba. Perché l’ufficiale di collegamento, Oriali, non ha richiesto o cercato un campo alternativo. Il Napoli rischia ancora una recidiva alla vigilia di 5 settimane decisive? Farà qualcosa la società per portare in sicurezza gli allenamenti, piuttosto che cercare un centro sportivo sull’asse tra la Campania e la luna?".