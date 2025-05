Infortuni Buongiorno e Lobotka: la notizia in vista di Napoli-Cagliari

Il Napoli non riposa. Non può. Non c'è tempo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la squadra di Antonio Conte, nonostante un rientro piuttosto complicato nella notte tra domenica e lunedì, si è allenata subito per preparare la partita contro il Cagliari, che può regalare agli azzurri il quarto scudetto della loro storia.

In molti sono rimasti bloccati in coda a causa dei tanti tifosi che hanno atteso la squadra dopo Parma. La speranza del tecnico in ogni caso è di recuperare per il 38° turno almeno uno tra Stanislav Lobotka e Alessandro Buongiorno, che stanno continuando la fase riabilitativa dai rispettivi infortuni.