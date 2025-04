Infortunio Buongiorno: giornata importante in vista di Napoli-Torino

Oltre a Neres, oggi alla ripresa degli allenamenti bisogna valutare il recupero di Buongiorno, già fuori nelle ultime tre giornate per una tendinopatia all’adduttore lungo della coscia destra che lo mette a rischio anche per la grande sfida da ex con il Toro.

In bilico il terzo portiere Contini, ai box sin dalla sosta per un problema muscolare. Conte, va ricordato, dovrà fare a meno di Juan Jesus fino alla fine della stagione, per la lesione alla coscia destra accusata nel secondo tempo della partita con l’Empoli. Rafa Marin, titolare per la prima volta a Monza, si prepara. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.