Infortunio Buongiorno, Tuttosport: "Conte pensa anche al cambio modulo"

Quali saranno le scelte di Conte per la gara di sabato contro il Genoa con l'infortunio di Buongiorno a complicare i piani? Ne parla il quotidiano Tuttosport oggi in edicola: "La prima è Juan Jesus, titolare a Verona al posto di Buongiorno. 259 minuti in 3 partite, in Serie A non gioca dal 18 agosto; la seconda è Rafa Marin al fianco di Amir Rrahmani.

Non ha ancora debuttato in A e ha disputato 180 minuti in Coppa Italia; la terza è il cambio di modulo, utilizzando Olivera da centrale sinistro in un 3-5-2, inserendo uno tra Mazzocchi e Spinazzola sulla sinistra".