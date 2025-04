Infortunio Spinazzola: c'è la notizia in vista di Bologna-Napoli

Doppia seduta di allenamento al centro sportivo di Castel Volturno ieri in vista della gara di lunedì a Bologna. Ieri c’erano tutti anche se le condizioni di Spinazzola saranno valutate fino alla partenza per Bologna, in agenda domenica.

Spina, per la cronaca, come ricorda il Corriere dello Sport oggi in edicola, è reduce da un affaticamento che l’ha escluso dalla sfida contro il Milan. Conte recupera McTominay, altro assente con il Diavolo per un attacco influenzale: se i postumi risulteranno totalmente smaltiti, giocherà dal 1’ con ballottaggio tra Gilmour e Anguissa.