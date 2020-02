Insigne sa come si fa: dopo Real e Liverpool sogna un gol anche al Barcellona

Sarà Lorenzo Insigne il trascinatore del Napoli contro il Barcellona? Riuscirà il capitano a ricaricarsi la squadra sulle spalle anche in questo big match? L'esterno di Frattamaggiore è carico, come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "La sfida con Leo Messi è nei loro pensieri. Da napoletano qual è, Insigne è parecchio carico. E’ dal giorno del sorteggio che ha in mente questa sfida e pagherebbe chissà cosa per essere un buon profeta in patria. Lui, che s’è tolto lo sfizio di segnare al Bernabeu, contro il Real Madrid, e al Liverpool, si sente capace di poter piegare anche il Barcellona".