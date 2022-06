Inter, ad un passo il colpo Lukaku: ha già chiamato gli ex compagni

Romelu Lukaku sta per riabbracciare l’Inter e Milano. Ieri, per esempio, era atteso il vertice telefonico tra l’Inter e il Chelsea per approfondire il discorso

Romelu Lukaku sta per riabbracciare l’Inter e Milano. Ieri, per esempio, era atteso il vertice telefonico tra l’Inter e il Chelsea per approfondire il discorso: in realtà un contatto tra le parti c’è stato, ma semplicemente per rinviare la questione di qualche ora. È stata una richiesta del proprietario del Chelsea, Todd Boehly, impossibilitato a presenziare alla conference call dopo esser volato per impegni di lavoro negli Stati Uniti. Da capire solo - sottolinea La Gazzetta dello Sport - se il vertice avverrà già in queste ore o più tardi.

Messaggi e chiamate agli ex compagni.

In realtà l’Inter attende semplicemente una risposta da parte dei Blues alla prima offerta stipulata da 5 milioni di euro (è probabile che sarà necessario in qualche modo raddoppiare la prima proposta, arrivando a toccare quota 10 milioni tra parte fissa e bonus per il prestito secco di un anno). L’affare va necessariamente fatto entro il 30 giugno, per poter applicare il Decreto Crescita all’attaccante, ma l'Inter è fiduciosa sulla riuscita dell’affare. Lukaku è lì che aspetta, tanto che - rivela sempre La Gazzetta dello Sport - diversi ex compagni di squadra sono stati contattati dal belga, chi via messaggio chi attraverso telefonate, con parole entusiaste, scritte o pronunciate da chi sa che il più è ormai fatto, per il ritorno.