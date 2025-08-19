Juanlu è irremovibile e l'ha ribadito al Siviglia: nessuna alternativa al Napoli

A dare le ultime sulla questione è l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

Una lunga trattativa, di cui si attende ancora l'esito finale quella tra il Napoli e il Siviglia per l'esterno destro Juanlu Sanchez. A dare le ultime sulla questione è l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Parallelamente, resta viva la trattativa per Juanlu Sanchez (22). Il Siviglia continua a chiedere 20 milioni di euro, il Napoli si è fermato a 17.

Una distanza minima ma ancora non colmata. Se non dovesse arrivare la fumata bianca, gli andalusi hanno già pronto il piano B: rinnovo con adeguamento d’ingaggio. Del resto Juanlu è stato chiaro fin dall’inizio: o va al Napoli, oppure resta al Siviglia. Nessuna alternativa" si legge sul quotidiano.