Juve-Koulibaly, CdS: "Praticamente impossibile strapparlo al Napoli"

Il Corriere dello Sport fa il punto sul mercato della Juventus per quanto riguarda la difesa e spiega come, dopo l'addio di Chiellini,

Il Corriere dello Sport fa il punto sul mercato della Juventus per quanto riguarda la difesa e spiega come, dopo l'addio di Chiellini, Massimiliano Allegri abbia chiesto un difensore forte e già pronto. La società sta lavorando per accontentarlo ed i tavoli di trattativa aperti sono molti: con l'Arsenal sono attivi i contatti per Gabriel Magalhaes, con Arthur che potrebbe rientrare nell'operazione in direzione londinese. Il problema è la valutazione del cartellino del difensore ex Lille, ad oggi circa 50 milioni di euro.

Tante le alternative in piedi

Alta anche la valutazione del Monaco per Benoit Badiashile: con l'entourage del francese i discorsi sono ben avviati, ma i 35 milioni chiesti dai monegaschi spaventano. I contatti sono in piedi anche con Fali Ramadani, agente fra gli altri di Nikola Milenkovic e Kalidou Koulibaly (praticamente impossibile strapparlo al Napoli). Difficile un inserimento per Gleison Bremer, su cui è forte l'Inter, così come in stand by sono i nomi di Alessio Romagnoli e Francesco Acerbi.