Koulibaly è il preferito della Juve per il post-de Ligt, ma non l'unico: ecco tutti i nomi

© foto di www.imagephotoagency.it

In vista del possibile addio di Matthijs de Ligt alla Juventus, il Corriere dello Sport fa il punto sui possibili sostituti dell'olandese. Allegri ha chiesto almeno altri due centrali di livello ed i nomi più caldi in ballo, o meglio i preferiti, sono quelli di Koulibaly e Bremer: oltre ai giocatori di Napoli e Torino, però, per il quotidiano in ballo restano anche Badiashile (Monaco), Gabriel (Arsenal), Akanji (Borussia Dortmund), Kimpembe (PSG) e Laporte (Man City).