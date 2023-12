Kvara, il dato che ne testimonia il grande impegno: ecco cosa gli sta mancando

"Al Khvicha che conclude malamente sopra la traversa quella favolosa occasione è mancata la cattiveria agonistica sotto porta".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Al Khvicha che conclude malamente sopra la traversa quella favolosa occasione è mancata la cattiveria agonistica sotto porta. Proprio quella invocata dallo stesso Mazzarri per tutti i suoi giocatori". A scriverlo è La Gazzetta dello Sport, che si sofferma sul momento negativo di Khvicha Kvaratskhelia, tra quelli più in ombra venerdì allo Stadium:

"Significa che questo Napoli deve ritrovare motivazioni smarrite dopo lo scudetto vinto. Un altro dato sul rendimento del georgiano: oggi più di ieri cerca il dribbling e lo conclude positivamente. Segno che l’impegno non manca e sulla professionalità non si discute. Ma poi serve qualcosa in più sotto l’aspetto motivazionale. E la differenza fra gol e assist di un anno fa, doppi a quelli attuali, dimostra proprio questo".