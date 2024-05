Kvara può cambiare numero di maglia nella prossima stagione: il motivo

Sul Corriere dello Sport si parla della corte serrata del club parigino per Khvicha Kvaratskhelia, che però il Napoli vuole trattenere

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Parigi chiama, Kylian Mbappé ormai è andato e c’è la maglia numero 7 da riconsegnare. Sul Corriere dello Sport si parla della corte serrata del club parigino per Khvicha Kvaratskhelia, che però il Napoli vuole trattenere: "Numero impegnativo, pesantissimo, il preferito da Khvicha Kvaratskhelia, cresciuto a pane e Cristiano Ronaldo.

Quella maglia, se vuole, può prendersela anche al Napoli dalla prossima stagione, quella della rivoluzione. Era di Elmas quando è arrivato e per questo scelse la 77. Ora che il nordmacedone non c’è più, può farla sua. Non desidera altro, Antonio Conte. Non fa una piega De Laurentiis, che vuole tenerlo e far ripartire il Napoli da Kvara. Del resto, il contratto parla chiaro: la scadenza è nel 2027.