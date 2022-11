Kvaratskhelia infastidito, è pronto a cambiare zona: ecco dove per il Cds

Kvaratskhelia si è dovuto arrendere in fretta, perché con il fisico non si scherza, scrive il Corriere dello Sport in merito allo stop per la lombalgia

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Kvaratskhelia si è dovuto arrendere in fretta, perché con il fisico non si scherza, scrive il Corriere dello Sport in merito allo stop per la lombalgia: "Un tormento che va ad aggiungersi a quel filo di preoccupazione che da due giorni l’infastidisce: la tentazione, dopo il furto dell’auto nel giardino di casa, è di cominciare a dare un’occhiata ad un appartamento a Napoli, per starsene più dentro la città e meno isolato, per poter anche immediatamente dimenticare".