Kvaratskhelia show, quotidiani pazzi di lui: voti altissimi

Prova sontuosa di Kvaratskhelia contro il Bologna, voti altissimi per lui suo quotidiani. 8 per il Corriere dello Sport che elogia così il georgiano: "Costruisce sempre sfide aspre con Posch, a volte le vince a volte le perde, di testa scheggia il palo lungo con Skorupski che sembra battuto. Confeziona l’assist meraviglioso per il gol di Di Lorenzo. Segna il gol della sicurezza".

TMW, che dà 7,5 al georgiano come molte testate, scrive: "Ormai ogni volta che gli si gioca contro diventa l'osservato speciale: trattamento ad hoc della linea di destra del Bologna, il 77 s'infastidisce e fa fatica a sbocciare per un po'. Poi, dal nulla, prende una traversa e inventa la giocata dell'1-0, con un assist vellutato, delicatissimo. Uno di quelli che da solo vale il prezzo del biglietto. Poi si regala pure il gol e si prende la palma di migliore in campo".

Le pagelle di Khvicha Kvaratskhelia

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Il Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 7,5

Il Corriere della Sera: 8

La Repubblica: 7,5