L'editoriale di Corbo: "Altro che anima, molti stanno cercando villa a Ischia. Ma il mare infiacchisce..."

Nel suo editoriale per Repubblica, Il Graffio, il giornalista Antonio Corbo scrive: "Più che ritrovare l’anima, come auspica Gattuso, molti stan cercando la villa a Ischia o in Costa Smeralda, magari con piscina. Le parole passano come nuvole su giocatori stanchi, divorati dall’ansia del prossimo imbarco come marinai già scaricati dal cargo sui moli. Se ci credono, dovrebbero essere loro a chiedere una settimana di ritiro per gli ultimi, intensi allenamenti ed un migliore recupero di forma. Se sono fondate le allusioni di Gattuso alle gite in barca, qualcuno spieghi che il mare infiacchisce gli atleti. Il Barcellona è tornato al lavoro con n grande intensità".