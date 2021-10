L'editoriale di Corbo: "La lotta feroce di Roma certifica che il Napoli può lottare con chiunque"

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, nella sua rubrica 'Il Graffio' sull'edizione online del quotidiano si esprime così all'indomani di Roma-Napoli: "E' una lotta feroce che lascia al Napoli un solo punto dopo otto vittorie filate, ma certifica la sua piena capacità di combattere su qualsiasi campo, contro la formazione più determinata come la Roma del secondo tempo, in uno stadio eccitato come l’Olimpico ieri. [...] Accetta la sfida: deve combattere più che gioca, soffrire più che creare. Scommettere sulla fatica più che imporre tecnica. Ora può guardare al futuro come se avesse afferrato la nona vittoria".