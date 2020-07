L'editoriale di Jacobelli: "L'equivoco è stato pensare che la Juve avrebbe giocato come il Napoli"

Tramite le pagine di Tuttosport, il direttore Xavier Jacobelli ha commentato la vittoria dello Scudetto da parte della Juventus, il nono trionfo nazionale consecutivo per i bianconeri: "Ciò che inquieta la Juve e i milioni di suoi tifosi in impaziente attesa di una Coppa che inseguono da ventiquattro anni, è il vistoso non gioco del Gruppo Sarri... Gli applausi che salurarono l'arrivo dell'ex Chelsea scaturivano dalla convinzione che, alla buon'ora, la Juve avrebbe giocato come il Napoli sarriano e qui sta il peccato originale del Grande Equivoco. Nessuna squadra può essere uguale a un'altra poiché gli interpreti sono diversi e per quanto l'allenatore sia lo stesso, il copione fatalmente cambia...".