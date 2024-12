L'incredibile dato difensivo: in ogni sconfitta il Napoli subisce tre gol

vedi letture

Questa la costante che riguarda la squadra di Antonio nelle tre sconfitte stagionali subite al momento

L'incredibile dato difensivo: in ogni sconfitta il Napoli subisce tre gol. Questa la costante che riguarda la squadra di Antonio nelle tre sconfitte stagionali subite al momento, contro Hellas, Atalanta e nella serata di giovedì in Coppa Italia contro la Lazio di Marco Baroni: "Terza sconfitta stagionale, incassando tre gol come contro il Verona e l'Atalanta. Il primo dei due confronti in quattro giorni con la Lazio è andato malissimo, giocato con un Napoli completamente diverso rispetto alla sfida con il Torino e al solito spartito - undici cambi - e di conseguenza irriconoscibile" scrive il Corriere dello Sport.

Così Conte nel dopo gara: "È inevitabile che fare questa determinata scelta avrebbe potuto portare dei rischi, ma tanti calciatori non avevano mai avuto la possibilità di giocare una partita ufficiale se non con il Palermo, e in un percorso di crescita avevo bisogno di testare e dare un'opportunità a tutti quelli che danno l'anima in settimana. È anche merito loro se siamo partiti così bene in campionato: Deluso? No, c’è da essere arrabbiati perché siamo stati eliminati".