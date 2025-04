L'Inter trema: dopo l'80' subisce troppi gol, il dato è preoccupante

vedi letture

Il peso del finale, momento clou della stagione, con l'Inter che proprio a dieci dal termine, forse per i cambi, subisce troppe reti. Ne parla il Corriere dello Sport oggi in edicola con focus sulla lotta scudetto.

Il gol di Orsolini in Bologna-Inter è stato pesantissimo da incassare per l'Inter, soprattutto perché arrivato nei minuti finali della gara, quando di tempo per recuperare non ce n'era più. Il ko del Dall'Ara deve far riflettere i nerazzurri in questo rush finale. Sono ben 15 (su un totale di 41), infatti, i gol incassati dall’Inter dopo l’80’.

Proprio Barella aveva ammesso: "Prendere gol nel finale è un problema da risolvere, altrimenti non arriveremo al nostro obiettivo. Stagione dispendiosa, sì, ma non possiamo permetterci di subire una rete in 7 contro 3 in area".