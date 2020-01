Forze fresche per la sfida al Perugia in Coppa Italia. Secondo quanto scrive l’edizione odierna di Repubblica, Rino Gattuso per la gara valida per l’accesso ai quarti della manifestazione nazionale dovrebbe dare spazio a Lozano ed Elmas, così come dovrebbe rivedersi dal primo minuto Alex Meret, assente per un problema all’anca nella sfida di campionato contro la Lazio.