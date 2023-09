L'operazione disgelo attuata da Garcia per raggiungere la tregua con Osimhen: il retroscena

Dopo i video pubblicati su TikTok e la rimozione delle foto in maglia azzurra dal suo account Instagram, tra il Napoli e Victor Osimhen è tregua

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo i video pubblicati su TikTok e la rimozione delle foto in maglia azzurra dal suo account Instagram, tra il Napoli e Victor Osimhen è stata sancita la tregua. A scriverlo è Tuttosport: "Nel pomeriggio parte l’operazione disgelo da parte di Garcia, che comunica a Osimhen e a tutta la squadra la presenza del nigeriano nell’undici titolare. Al Maradona Osimhen gioca e segna. All’uscita dal campo applausi dal pubblico e il cinque al tecnico. Segnali di come il clima appaia meno avvelenato e una tregua sia stata sancita. Almeno per ora…”