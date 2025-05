L'ultimo dubbio di formazione di Conte per la stagione 2024/25

Idee chiare per l'ultima formazione dell'anno, spareggio permettendo. Quella contro il Cagliari. Ne parla il Corriere dello Sport oggi in edicola che spoega come al momento potrebbe esserci al massimo una novità di formazione per l'allenatore del Napoli. "Conte, le sue, le ha già in mente, d'altronde - come detto - non è tempo di novità, infortunati a parte, per cui ci sarà sempre spazio per nuove valutazioni.

Tatticamente? Si vedrà: 4-3-3 con Neres oppure 4-2-3-1. In campo, poi, loro: da Meret a Lukaku sarà il solito Napoli, quello che sta concludendo la stagione, con Olivera al centro - domenica ha toccato quota 100 presenze con la maglia del Napoli - e Spinazzola a sinistra, con Gilmour che prenderà ancora il posto di Lobo".