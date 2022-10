La bugia di Spalletti per non mettere pressione al suo giovane Napoli

Il Napoli vince ancora, per l'undicesima volta di fila, espugnando di nuovo l'Olimpico. Ma Luciano Spalletti tiene i piedi per terra

TuttoNapoli.net

Il Napoli vince ancora, per l'undicesima volta di fila, espugnando di nuovo l'Olimpico. Ma Luciano Spalletti tiene i piedi per terra e vuole che lo facciano anche i suoi ragazzi. Così, secondo La Gazzetta dello Sport, nel post-partita c'è da registrare "La bugia di Luciano" in conferenza stampa: "Il tecnico frena quando si sottolinea la forza maggiore di questa squadra, rispetto a quella passata. Una sana bugia per evitare di mettere pressione a questi giovani: «Abbiamo ancora dei ruoli senza il doppio, numericamente è quella dello scorso anno. Quando fate queste differenze si prende in mano anche le altre, hanno tutti una rosa di 23-24 calciatori alla quale si può attingere. Vogliamo vedere quelle delle milanesi, della Juve e della stessa Roma? Se si vince la rosa è più completa però stasera in mezzo al campo avevamo bisogno di uno un po’ più di fisico»".