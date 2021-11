La grande lezione di Spalletti: non si piange addosso e completa un capolavoro

"Che lezione, questa di mister Spalletti". Scrive così l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che dà il merito del successo a Varsavia alla mentalità dell'allenatore di Certaldo: "Vince, dilaga. Domina senza Osimhen, senza Insigne. E anche senza Fabian Ruiz. Travolge il Legia Varsavia e si riprende la sua Europa. Senza volerci ripetere, ma anche la vittoria contro il Legia Varsavia, la quarta in rimonta della stagione, è un capolavoro di Luciano Spalletti. L’uomo che non si avvilisce mai, che non si piange addosso. Che non fa drammi se per una trasferta così complicata (e delicata) in cui il Napoli è «condannato» a vincere se vuole alimentare ambizioni in Europa, non ha l’artiglieria pesante".