La maledizione del Diavolo: tutte le partite col Milan saltate da Osimhen

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Potete chiamarla pure la maledizione del Diavolo. Perché quando si fa male Victor Osimhen salta spesso le gare col Milan. Capiterà il prossimo 29 ottobre così come nella passata stagione era mancato a tre sfide su quattro per infortunio, rientrando non al meglio giusto per il ritorno dei quarti di Champions. E anche nelle prime due stagioni italiane i rossoneri li aveva saltati altre 2 volte su 4 giocando solo una partita intera. Lo ricorda La Gazzetta dello Sport.