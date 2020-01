La moviola della Gazzetta: "Tocco di mani in area di Cuadrado, perchè non andare al Var?"

Come giudicare l'arbitraggio di Mariani in Napoli-Juventus? Questa la moviola relativa al match del San Paolo proposta dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Al 53’ la Juventus trova il gol con Cristiano Ronaldo ma la rete è annullata per il precedente fuorigioco di Higuain come conferma il Var. Al 71’ l’episodio dubbio in area Juve quando la palla finisce sul braccio aperto di Cuadrado. Mariani dice no e il Var non interviene, perché probabilmente la valutazione è quella di un tocco conseguente a un tentativo di giocata e di una posizione del braccio congrua col movimento, ma il dubbio resta e una review lo avrebbe fugato. Al 78’ non è sanzionata una manata piuttosto evidente di Douglas Costa a Mario Rui, mentre al 93’ viene fischiato a CR7 un incomprensibile fallo in staccata su Mario Rui: poi le proteste e un giallo, con il portoghese che manda a quel paese (non visto) l’arbitro".