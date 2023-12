La nuova idea del Comune: la Tribuna Nisida può diventare Tribuna Juliano

TuttoNapoli.net

"Accogliamo la proposta del Club Napoli Parlamento di intitolare una strada o un impianto sportivo alla memoria di Antonio Juliano. Bandiera e icona sportiva della nostra città, Juliano avrà il giusto ricordo da parte di Napoli". Così ieri il sindaco Gaetano Manfredi per commemorare Antonio Juliano, storico capitano e dirigente del Napoli scomparso in settimana. Le ultime al riguardo arrivano dal Corriere del Mezzogiorno:

"L’idea che si sta facendo strada al Comune di Napoli e di dedicargli l’attuale Tribuna «Nisida» dello stadio Maradona, perché altra struttura che possa celebrare l’ex capitano azzurro non può che essere nello stadio in cui gioca il Napoli, o poco distante, quindi sempre nella zona adiacente lo stadio. Si sta verificando la fattibilità, quindi, per condividere la decisione - che avrebbe forse un iter più veloce — anche con il Consiglio comunale".