La rivelazione di Corbo: "Ecco il nome di chi consigliò Garcia a De Laurentiis"

Antonio Corbo, giornalista, ha svelato, nel suo editoriale per La Repubblica, chi avrebbe consigliato Rudi Garcia, ex allenatore del Napoli, ad Aurelio De Laurentiis, presidente azzurro: "Garcia se n’è andato sicuro di essere molto più forte del disastro tecnico creato a Napoli, ma la società lo scelse senza neanche conoscerlo bene. Ora si dice che l’abbia suggerito a De Laurentiis un rispettabile signore romano di mezza età, Stefano Antonelli, ex agente Fifa, ex direttore sportivo, proprietario della “Football Services srl”".