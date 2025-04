La speciale routine di Lukaku: così si è rimesso in forma per il Napoli

La rivicintà di Romelu Lukaku. Con la rete segnata all'Empoli e i due assist forniti per il compagno McTominay, l'attaccante belga ha raggiunto la cifra di 12 reti e 10 assist in campionato, anando a smentire quello scetticismo che l'aveva accompagnato per una fetta di stagione. Ne scrive l'edizione odierna di Repubblica.

"Lukaku ha reagito lavorando a testa bassa sul suo fisico. Mangia sushi (bandite pizza e mozzarella) e s’è costruito in casa una palestra personale. Zero by night, con l’unica eccezioni le cene di gruppo con i compagni. Pochissime parole e molti fatti, perché un leader può essere pure silenzioso, soprattutto se nello spogliatoio c’è già un uomo forte come Conte. Il sodalizio tra i due aveva già fatto scintille all’Inter e ora la storia si ripete al Maradona".