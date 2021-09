Le pagelle di Koulibaly: giganteggia in difesa e punge in attacco. E sa anche impostare

Secondo gol consecutivo, un assist e un vero e proprio muro costruito davanti alla porta di Ospina: è questa, in estrema sintesi, la partita giocata da Koulibaly contro l'Udinese. La Gazzetta dello Sport lo definisce "straripante sul piano fisico" e poi aggiunge che è stato "insuperabile". Per il Corriere dello Sport gli manca solo "lo scranno presidenziale" mentre per Il Mattino "giganteggia" fin dalle prime battute e poi imposta il gioco da dietro senza mai buttare la palla. Infine TMW aggiunge: "Lo si dovrebbe giudicare per il lavoro difensivo, come al solito ineccepibile. E ci si ritrova a elogiarlo per ciò che fa davanti".

I voti

TMW: 7,5

Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 7

Il Mattino: 7,5

TuttoNapoli: 7,5