Libero - Senza Conte, forse il Napoli avrebbe vissuto un'altra stagione disastrosa

"Con Conte diventa normalità che sia lì in alto, mentre con qualsiasi altro allenatore probabilmente il Napoli avrebbe vissuto una stagione simile a quella disastrosa dell’anno scorso. Soprattutto dopo la partenza di Kvaratskhelia, che ha segnato l’ultimo gol per i partenopei a ottobre: una vita fa, eppure il georgiano è ancora oggi il quarto miglior marcatore della squadra". Lo scrive Libero oggi in edicola. Focus sul rendimento degli azzurri. Una stagione incredibile col sogno scudetto ancora vivo. Nonostante il mercato di gennaio.

"Chi doveva sostituirlo (Neres) non ha praticamente mai giocato a causa degli infortuni, mentre dall’altro lato Politano ha confermato di rasentare la mediocrità assoluta. L’attacco del Napoli passa unicamente da Lukaku e McTominay, con la fascia destra che è tutto fumo e quella sinistra che semplicemente non esiste".