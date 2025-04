Libero - Vincerà lo scudetto chi lo vorrà di più: sarà tutta psicologia

Chi vincerà lo scudetto tra Napoli e Inter? Chi arriva meglio alle ultime cinque? Chi è la favorita? Se ne parla sul quotidiano Libero oggi in edicola con un ampio focus sul tema.

“La differenza, dunque, non è più tecnica o tattica e non lo sarà più nemmeno la profondità delle due rose non così diversa come ha previsto la narrazione di Antonio Conte se è vero che a turno alcune riserve di Inzaghi hanno dimostrato di essere, appunto, riserve. La differenza d’ora in poi sarà solo e soltanto psicologica. Vincerà chi vorrà di più questo scudetto e può sembrare una banalità ma finora è sempre stato un eterno rimandare alle ultime giornate, l’Inter perché aveva altro a cui pensare e il Napoli perché a gennaio è stato privato del mezzo con cui avrebbe potuto scattare in avanti".